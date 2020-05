Business News: Zimbabwe, Banca centrale introdurrà banconote di taglio superiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dello Zimbabwe introdurrà banconote di taglio più elevato per aumentare la quantità di denaro in circolazione. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze Mthuli Ncube in un un comunicato, spiegando che la banca centrale inizierà a far circolare banconote da 10 e 20 dollari dello Zimbabwe (circa 0,80 dollari), mentre finora erano state emesse al massimo banconote da 5 dollari. Il paese ha rimesso in circolazione il dollaro dello Zimbabwe lo scorso anno, dopo un decennio in cui è circolato solo il dollaro statunitense. La mossa non è tuttavia riuscita a mettere fine ai problemi di liquidità e ha scatenato l'inflazione, che ha superato il 676 per cento a marzo. (Res)