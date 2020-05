Business News: Corno d'Africa, Ue stanzia 105,5 milioni di euro per lotta a coronavirus e invasione locuste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea fornirà ulteriori 105,5 milioni di euro ai paesi del Corno d'Africa dal momento che la pandemia di coronavirus rischia di aggravare la situazione umanitaria in tutta la regione, area in cui molti continuano a soffrire di conflitti armati, sfollamenti, ricorrenti siccità e inondazioni e dove, inoltre, un'infestazione su larga scala di locuste minaccia la sicurezza alimentare e il sostentamento di molte persone vulnerabili nella regione. Lo ha annunciato la Commissione europea in una nota, rilanciata dai media locali. "L'Ue rimane impegnata a contribuire a soddisfare le esigenze umanitarie nei paesi del Corno d'Africa, tanto più in questi tempi difficili. Gli aiuti dell'Ue sosterranno le comunità a rischio fame e rafforzeranno le misure per prevenire la diffusione del coronavirus. Una pandemia globale richiede una risposta globale", ha dichiarato il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic. Il nuovo finanziamento sarà destinato a progetti umanitari da realizzare a Gibuti (500 mila euro), in Etiopia (42 milioni di euro), in Kenya (15 milioni di euro) e in Somalia (48 milioni di euro) e aiuterà a sostenere le strutture sanitarie nella fornitura di servizi di base, controllo delle epidemie e prepararle ad affrontare la pandemia di coronavirus, a fornire assistenza alimentare alle persone bisognose, ad esempio sostenendo gli agricoltori per ottenere semi e foraggi per il loro bestiame, e a fornire cure per la malnutrizione acuta, in particolare per i bambini piccoli rispondere alle esigenze di base dei rifugiati e degli sfollati interni, quali protezione, alloggio, cibo, accesso alle cure sanitarie e nutrizionali e all'acqua pulita e istruzione per i bambini. L'aiuto umanitario dell'Ue fa parte del più ampio sostegno alla regione, che comprende la cooperazione allo sviluppo a più lungo termine. (Res)