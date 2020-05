Business News: Mozambico, Corte costituzionale congela 1,4 miliardi di dollari per prestiti non dichiarati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale del Mozambico ha invalidato il prestito per un valore di 1,4 miliardi di dollari concesso fra il 2013 e il 2014 dal colosso bancario svizzero Credit Suisse e dalla russa Vtb, attraverso le loro filiali di Londra. “Il governo ha agito al di fuori della Costituzione, violando inequivocabilmente l'articolo che si riserva il diritto esclusivo del parlamento di autorizzare la concessione di prestiti”, si legge nella sentenza citata dai media mozambicani. L’importo congelato è parte dei 2,2 miliardi di dollari in prestiti concessi fino al 2016 e non dichiarati dalle autorità di Maputo, fatto che aveva determinato il crollo della valuta locale (il metical) e la conseguente fuga dei finanziatori internazionali. Nell’aprile 2016 le autorità del Mozambico hanno riconosciuto l'occultamento di dati per un miliardo di dollari di debito estero dal Fondo monetario internazionale (Fmi). La scoperta del caso ha fatto esplodere il debito del Mozambico, passato dall'80 per cento del 2015 al 130 per cento del 2016, determinando il congelamento dell'aiuto dell'Fmi e di altri finanziatori internazionali e scatenando nel paese una profonda crisi economica e finanziaria. (Res)