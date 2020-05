Business News: Sudafrica, Ramaphosa annuncia piano di allentamento progressivo delle restrizioni anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudafrica autorizzerà un allentamento progressivo delle restrizioni imposte per arginare la pandemia di coronavirus attraverso un sistema che prevede cinque livelli di allerta. Lo ha annunciato il presidente Cyril Ramaphosa, secondo il quale i luoghi con il maggior numero di infezioni rimarranno probabilmente al livello quattro di allerta almeno fino a giugno. "Continueremo a procedere con cautela", ha detto il capo dello Stato parlando in diretta televisiva. "Il nostro obiettivo è di far ripartire gradualmente l'attività economica, mettendo in atto misure per ridurre la trasmissione del virus e fornire cure adeguate a coloro che vengono contagiati". Il capo dello Stato ha aggiunto che il governo avvierà al più presto un processo di consultazione con tutte le imprese e parti politiche, con l'obiettivo di portare la maggior parte del paese ad un livello tre entro fine mese. Ai sensi del livello tre, saranno consentite più attività operative e più merci da vendere. A marzo Ramaphosa aveva annunciato un blocco delle attività fra i più rigidi al mondo, con restrizioni leggermente allentate soltanto a partire dal primo maggio, quando il paese è passato dal livello di allerta cinque al livello quattro. Il Sudafrica è ad oggi il primo paese per numero di contagi in Africa, con un bilancio di 12.074 casi confermati e 2.480 decessi. (Res)