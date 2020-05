Fase 2: Bonaccini, accordo con governo, linee guida Regioni riferimento dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al nuovo dpcm sulle riaperture, che scatteranno da domani dopo la serrata per l'emergenza coronavirus, saranno allegate le linee guida elaborate dalle Regioni. È questo l'accordo raggiunto a tarda notte tra il governo e le Regioni nel corso di un incontro al quale ha partecipato anche il premier Giuseppe Conte. “Alla fine il risultato è arrivato”, ha spiegato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini. In un’ottica di collaborazione istituzionale, ha sottolineato, "si è ricercata e si è trovata una soluzione con l'accordo raggiunto venerdì tra Regioni e governo. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di dare regole certe alle attività che da lunedì potranno riaprire e sicurezza a lavoratori e cittadini. Il governo si è impegnato a richiamare nel testo le linee guida elaborate e proposte dalla Conferenza delle Regioni quale riferimento certo e principale dai cui far discendere i protocolli regionali. Ciò assicurerà, peraltro - ha concluso Bonaccini - omogeneità e certezza delle norme in tutto il Paese”. (Rin)