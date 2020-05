Usa: esplosioni in centro commerciale Los Angeles, almeno undici pompieri feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno undici pompieri sono rimasti feriti a seguito di un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di sabato (ora locale) in un centro commerciale a Los Angeles. Accorsi a verificare la presenza di fumo in uscita dal tetto dello stabile di un solo piano, i vigili del fuoco sono stati sorpresi da uno scoppio "di grande magnitudine", ricostruisce il Los Angeles Fire Department (Lafd). Ancora sconosciute le cause dell'incendio anche se gli inquirenti hanno fatto sapere di indagare sulla presenza di distributori di composti utilizzati per sintetizzare principi attivi della marijuana attraverso la combustione. Dopo lo scoppio, sul posto sono accorsi altri 230 elementi delle forze di soccorso e sicurezza, con un'operazione che ha permesso di sedare le fiamme in 45 minuti. I feriti hanno riportato "lesioni significative". (Nys)