Fase 2: Boccia, con regioni lavoro intenso e soluzione in interesse paese

- Il lavoro fatto sul Dpcm che porta alla riapertura del paese è conferma della collaborazione tra governo e regioni nell'interesse di tutti. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, al termine della riunione di stanotte con il premier Giuseppe Conte e i governatori. "Nel corso della riunione di questa notte abbiamo svolto un lavoro intenso e molto utile per far ripartire il Paese in sicurezza. L'accordo, che riprende le linee guida delle Regioni per le ordinanze, sancisce ancora una volta la leale collaborazione tra regioni e governo. Ringrazio i presidenti per aver sempre ricercato una soluzione nell'interesse del Paese. Ci stiamo muovendo su un terreno nuovo e, spesso, serve da parte di tutti un'assunzione ulteriore di responsabilità", ha detto Boccia. (Com)