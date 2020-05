Yemen: sventata offensiva Houthi su Mareb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Difesa aerea dell'esercito yemenita ha intercettato all'alba di oggi un drone dei ribelli Houthi dello Yemen che volava sul cielo di Mareb. Secondo quanto riferiscono fonti delle forze dell'esercito regolare yemenita, ad ovest della città è stato poi sventato un tentativo di attacco. In questa occasione la milizia filo-iraniana ha subito ingenti perdite. Con questo attacco sale a 3308 il numero delle violazioni della tregua annunciata dalla Coalizione araba per consentire la lotta al coronavirus in Yemen da parte delle milizie sciite ribelli. Nonostante queste continue violazioni, la Coalizione ha riferito di voler continuare a rispettare il cessate il fuoco. Giovedì scorso l'inviato dell'Onu in Yemen, Martin Griffiths, ha reso noto di aver presentato una road map per una tregua globale in Yemen ed ha ringraziato la Coalizione araba a guida saudita per aver prolungato il cessate il fuoco. (Res)