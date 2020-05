Business news: India, un miliardo di dollari dalla Banca mondiale per la sicurezza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha approvato un fondo per l’India di un miliardo di dollari da destinare alle tecnologie per la sicurezza sociale per i lavoratori migranti e i poveri delle aree urbane colpiti dalla crisi coronavirus. L’obiettivo è integrare a livello tecnologico i numerosi programmi esistenti, più di 400. Oltre metà dell’importo, 550 milioni di dollari, sarà finanziata dall’Agenzia internazionale per lo sviluppo (Ida), istituto finanziario dell’organizzazione di Washington, mentre 200 milioni di dollari dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Birs) delle Nazioni Unite. È il secondo impegno annunciato dalla Banca mondiale a favore del paese asiatico nell’ambito della risposta all’emergenza Covid-19: il mese scorso un fondo di pari entità è stato destinato al rafforzamento del sistema sanitario. Junaid Ahmad, direttore della Banca mondiale per l’India, ha espresso parole di apprezzamento per le misure destinate ai poveri, ai lavoratori migranti e agli agricoltori contenute nel pacchetto del governo indiano denominato Missione per un’India autosufficiente (Atmanirbhar Bharat Abhiyan): “Il progetto sarà cruciale per riequilibrare la sicurezza sociale verso i poveri nelle aree urbane, tanto quanto nelle aree rurali”, ha commentato il dirigente. (Inn)