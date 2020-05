Business news: Egitto, inflazione annuale balza al 6 per cento nel mese di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione urbana dell'Egitto è cresciuta al 5,9 per cento nel mese di aprile anno su anno, interrompendo una serie di cali mensili nella crescita dei prezzi al consumo. Secondo quanto riferisce l'agenzia statistica egiziana Capmas l'indicatore del prezzo al consumo annuale ha raggiunto 107,6 punti in aprile dai 101,6 punti nello stesso mese del 2019. Il dato è stato trainato da un aumento del 18 per cento dei prezzi dei frutta e verdura, del 5,6 per cento per olio commestibile e margarina, dell'8 per cento di prodotti ittici e del 4,7 per cento di carne e pollame. (Cae)