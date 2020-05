Business news: Algeria, adottate nuove misure fiscali, importanti aperture agli investitori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri in Algeria ha adottato diverse misure fiscali per far fronte alla crisi finanziaria che sta affrontando il paese. Ci sono diversi segnali incoraggianti di apertura del mercato, come la possibilità per gli investitori di apportare propri finanziamenti e l’apertura alle importazioni di autoveicoli, abbandonando il macchinoso sistema dei kit Ckd e Skd. Non solo: il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha fatto un nuovo, importante riferimento al superamento regola 49/51 che finora ha sempre garantito agli algerini la quota di maggioranza, un grande disincentivo soprattutto per le piccole e medie imprese straniere. Un punto chiave è la soppressione dell’obbligo per l’investitore di fare ricorso a soli finanziamenti locali, aprendo quindi possibilità di apportare propri finanziamenti. Per quanto riguarda il mercato delle auto, il sistema preferenziale di importazione dei kit Ckd (Completely knocked down – componenti del tutto smontate) e Skd (Semi knocked down – componenti parzialmente assemblate) per l'assemblaggio di automobili è stato superato: i rivenditori di automobili potranno ora importare nuovi veicoli. Un altro punto focale è la revisione del sistema 49/51 per i settori e le attività non strategiche. Su quest’ultimo punto, Tebboune ha chiesto che la nova norma soggetta a “a testi regolamentari trasparenti per evitare qualsiasi interpretazione o ambiguità”, chiedendo al riguardo l’avvio di uno “studio approfondito condotto da esperti”. (Ala)