Business news: Egitto, possibili misure di austerità se crisi da coronavirus continua

- Il ministro delle Finanze egiziano Muhammad Maait ha dichiarato che il governo del Cairo potrebbe imboccare la strada delle misure di austerità laddove le conseguenze negative dell'emergenza sanitaria persistessero nel paese. L'annuncia sulla pagina Facebook ufficiale dell'esecutivo egiziano arriva dopo che il 10 maggio Maait, il premier Mustafa Madbouli e il presidente Abdelfattah al Sisi si sono incontrati per una revisione della situazione fiscale alla luce del coronaviurs. Secondo Maait, la situazione fiscale egiziana tiene, aggiungendo però che "in caso di effetto prolungato sull'economia delle conseguenze della pandemia dopo l'inizio del nuovo anno fiscale, ricorreremo a misure di austerità congelando alcune spese al fine di assicurare la tenuta del quadro fiscale e il mantenimento degli obblighi". Il ministro delle Finanze ha diminuito le attese sul preliminary surplus, che probabilmente si attesterà sull'1,5 per cento alla fine dell'anno fiscale 2019/2020 - ossia dello 0,5 per cento più basso delle previsioni governative anti-pandemia. Il deficit di bilancio ammonterà probabilmente al 7,9 per cento, ossia dello 0,7 per cento più alto di precedenti stime. (Cae)