Business news Arabia Saudita pronta a nuovi tagli alla produzione petrolifera

- La compagnia saudita Aramco sta lavorando per ridurre ulteriormente la produzione del mese di maggio dal livello obiettivo di 8,492 milioni di barili come previsto dall’accordo Opec+ sottoscritto il 12 aprile. Secondo quanto riferisce l’emittente “al Arabiya”, il regno sta cercando di spingere gli altri paesi produttori dell’Opec+ a impegnarsi nel ridurre la produzione per sostenere la stabilità dei mercati petroliferi. Infatti diversi paesi, tra cui l’Iraq avrebbero seri problemi a ridurre la produzione, secondo le quote concordate. Lo scorso aprile, i paesi del gruppo Opec+, guidati da Arabia Saudita e Russia, hanno raggiunto un accordo storico per ridurre la produzione di circa 9,7 milioni di barili, a partire dal primo maggio 2020 e per un periodo di due mesi fino al 30 giugno 2020, mentre dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2020, la riduzione totale concordata sarà di 8 milioni di barili al giorno. La base di riferimento per il calcolo degli aggiustamenti è la produzione di petrolio di ottobre 2018, ad eccezione dell'Arabia Saudita e della Federazione Russa. (Res)