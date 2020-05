Business news: Tunisia, rimozione “lista nera” anti-riciclaggio effettiva dopo pubblicazione Gazzetta ufficiale Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Commissione europea (Ce) di rimuovere la Tunisia dalla lista nera dei paesi terzi ritenuti ad alto rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo sarà efficace dal 21mo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Lo ha precisato la Commissione tunisina per l'analisi finanziaria (Ctaf) in un comunicato stampa. Questo passo, così come l’uscita dalla “sorveglianza” del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (Gafi, un'organizzazione intergovernativa fondata nel 1989 su iniziativa del G7 per sviluppare politiche per combattere il riciclaggio di denaro) nell’ottobre del 2019, indica "la conformità e l'efficacia del sistema nazionale di lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo”, afferma la Ctfaf, aggiungendo che ora “non ci sono più di carenze strategiche". Il Parlamento europeo aveva classificato la Tunisia nel febbraio 2018 come un paese fortemente esposto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Lo scorso 7 gennaio, la Commissione europea ha pubblicato un aggiornamento della lista tenendo conto delle evoluzioni intervenute a livello internazionale dal 2018 e ha rimosso sei paesi tra cui la Tunisia. (Tut)