Business news: Arabia Saudita, Riad annuncia piano di austerità per far fronte a conseguenze pandemia

- L'Arabia Saudita ha annunciato un piano di austerità per aumentare l'imposta sul valore aggiunto (Iva) e porre fine ad una serie di sussidi mensili per i suoi cittadini in risposta allo storico calo dei prezzi del petrolio e alla pandemia di coronavirus. Come principale esportatore mondiale di petrolio greggio, il regno spera di raccogliere 100 miliardi di riyal (24,61 miliardi di euro) da queste misure. "E’ stato deciso di porre fine al pagamento del sussidio per il costo della vita dal giugno 2020, mentre l’Iva passerà dal 5 al 15 per cento dal primo luglio”, ha dichiarato il ministro delle Finanze Mohammed al Jadaan. Inoltre, il governo annullerà o rimanderà la spesa per importanti progetti di sviluppo volti a modernizzare l'economia e renderla meno dipendente dalle esportazioni di petrolio. Al Jadaan ha sottolineato che la decisione è stata resa necessaria dal crollo senza precedenti dei prezzi del petrolio e dal conseguente calo delle entrate petroliferi. L'Arabia Saudita è il paese arabo del Golfo più colpito dalla pandemia, con oltre 39.000 contagi di coronavirus e 246 morti, secondo gli ultimi dati ufficiali. (Res)