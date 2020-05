Business news: Egitto:, Fmi approva prestito di emergenza da 2,77 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio direttivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato una nuova linea di credito a disposizione dell'Egitto. Si tratta del nuovo Strumento finanziario rapido (Rfi) del valore di 2,772 miliardi di dollari per far fronte alle urgenti esigenze della bilancia dei pagamenti derivanti dallo scoppio della pandemia di coronavirus. Il Fondo afferma che l'Egitto ha compiuto una notevole trasformazione prima dello shock dell'epidemia, attuando con successo un programma di riforme economiche mediante il Dispositivo di finanziamento esteso (Eff), linea di credito di 12 miliardi di dollari tesa a correggere grandi squilibri esterni e interni. “Lo shock pandemico, se non affrontato, potrebbe avere un impatto negativo sulla stabilità macroeconomica conquistata dall'Egitto. Le autorità hanno lanciato un pacchetto completo per contenere l'impatto economico dello shock Covid-19", indica l’Fmi in un comunicato. La nuova assistenza finanziaria di emergenza “aiuterà ad alleviare alcune delle più urgenti necessità di finanziamento, incluse le spese per la salute, per la protezione sociale, garantendo sostegno ai settori più colpiti e ai gruppi vulnerabili". Il Fondo si dice pronto a fornire “consulenza politica e ulteriore supporto” al governo e alla Banca centrale d’Egitto, se risulterà necessario. Le autorità del paese nordafricano, spiega Geoffrey Okamoto, primo vicedirettore generale dell’Fmi, “hanno agito rapidamente per allocare risorse al settore sanitario, fornire sostegno mirato ai settori più colpiti ed espandere i programmi di rete di sicurezza per proteggere i più vulnerabili”. Contestualmente, “la Banca centrale d'Egitto ha adottato una vasta serie di misure, tra cui la riduzione del tasso di riferimento e il rinvio dei rimborsi delle linee di credito esistenti", sottolinea ancora Okamoto. Il sostegno di emergenza “contribuirà a limitare il declino delle riserve internazionali e fornirà finanziamenti al bilancio per spese mirate e temporanee, volte a contenere e mitigare l'impatto economico della pandemia”, aggiunge l’Fmi. L’Egitto, da parte sua, si impegnerà “a garantire la piena trasparenza sulla spese connesse alla crisi, anche attraverso la pubblicazione di informazioni sugli appalti, nonché gli audit ex post di tali spese”. L’ulteriore sostegno rapido è “necessario per colmare il gap nella bilancia dei pagamenti e preservare la stabilità macroeconomica conquistata dall'Egitto", indica Okamoto. Quando la crisi di attenuerà, prosegue ancora il Fondo monetario internazionale, il paese delle piramidi dovrà accompagnare le misure per ridurre il livello del debito a “riforme strutturali per aumentare il ruolo del settore privato”, con l’obiettivo di "creare posti di lavoro e sbloccare il potenziale di crescita economica dell’Egitto". (Cae)