Business news: Siria, annunciata riduzione dei sussidi sui carburanti

- Il ministero siriano del Petrolio e delle Risorse minerarie ha annunciato la riduzione dei sussidi sui carburanti e l’esclusione dei alcune categorie di automobili da questi ultimi. Lo riferisce il portale panarabo "The Arab Weekly". A essere esclusi dai sussidi le automobili di oltre 2000 cavalli di cilindrata e i proprietari - siano essi privati o aziendali - di più di un veicolo. Prima della decisione operata dal ministro Ali Ghanem, ogni automobile aveva diritto a cento litri di carburante a prezzi calmierati al mese. A partire dallo scorso anno, il governo di Damasco ha introdotto un sistema di razionamento del carburante tramite carta digitale vista la penuria di combustibile. Il prezzo del carburante sovvenzionato dal governo è di 36 centesimi di dollaro al litro, a fronte dei 64 del prezzo non calmierato. Secondo Ghanem, il denaro risparmiato dallo Stato verrà investito in programmi di sviluppo. (Res)