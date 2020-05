Business news: Tunisia, Bers prevede receessione del 2,5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Tunisia subirà una contrazione del -2,5 per cento nel 2020 a causa dell'impatto economico del coronavirus. E’ quanto emerge dalle prospettive economiche regionali della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). L'economia del paese rivierasco sarà frenata quest'anno dalle conseguenze delle misure nazionali di contenimento e quelle applicate nei principali paesi partner, in particolare in Europa. Secondo la Bers, potrebbero essere interessate le catene di approvvigionamento dell'industria tessile-abbigliamento e il settore della componentistica per automobili. Inoltre, le scarse prospettive nei comparti del turismo e dei trasporti sono aggravate da una attesa contrazione dell’agricoltura (dopo le scarse precipitazioni di gennaio e febbraio) e una diminuzione del flusso di investimenti esteri diretti (Ide). Nonostante questa congiuntura negativa, il Prodotto interno lordo (Pil) dovrebbe recuperare cinque punti e crescere del 2,5 per cento nel 2021. Una crescita che potrebbe essere sostenuta dalla caduta dei prezzi mondiali del petrolio (la Tunisia è infatti un paese importatore) e dalle riforme nell'ambito di un nuovo programma sostenuto dal Fondo monetario internazionale, afferma ancora il rapporto. (Tut)