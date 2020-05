Business News: Nigeria, arrestati due cinesi sorpresi a consegnare tangente a funzionario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per i crimini economici e finanziari, l'agenzia anti-corruzione della Nigeria, ha arrestato due cittadini cinesi accusati di aver offerto una tangente di 250 mila dollari in valuta locale ad un alto funzionari dello stato di Zamfara, nel nord-ovest del paese. Lo riferisce la stampa di Abuja, secondo cui i due accusati –Meng Wei Kun e Xu Koi – sono stati arrestati in flagrante mentre tentavano di consegnare il denaro al funzionario che avrebbe finto di aver accettato la tangente. Secondo gli inquirenti, la consegna del denaro sarebbe stato un tentativo di insabbiare un'indagine su un caso di corruzione da 130 milioni di dollari che coinvolge la società di costruzioni China Zhonghoa Nigeria Limited che fra il 2012 e il 2019 si è aggiudicata una serie di progetti infrastrutturali e idrici nello stato della Zamfara in Nigeria. (Res)