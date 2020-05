Business news: ministro Finanze India, pacchetto di aiuti stimolerà la crescita e ci renderà autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo pacchetto di aiuti economici da oltre 244 miliardi di euro annunciato dal primo ministro dell’India Narendra Modi per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus avrà l’obiettivo di stimolare la crescita e rendere il paese autosufficiente. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il ministro delle Finanze di Nuova Delhi, Nirmala Sitharaman, chiamata a illustrare nel dettaglio le misure anticipateda Modi. “Essenzialmente, si tratta di stimolare la crescita e di costruire un’India autonoma. Il pacchetto si concentrerà su cinque pilastri: economia, infrastrutture, sistemi tecnologici, demografia e domanda”, ha indicato Sitharaman. Le misure, ha osservato, sono in linea con la visione del premier Modi: “Nel suo discorso alla nazione, il primo ministro ha precisato di non volere un’India isolata, ma un’India autosufficiente”. Per questo il pacchetto è stato denominato Atmanirbhar Bharat Abhiyan, ovvero “Missione per un’India autonoma”. “La nostra attenzione si concentrerà su quelli che possiamo definire ‘fattori di produzione’: terra, lavoro, capitale e impresa. L’intenzione è di favorire la nascita di marchi locali e sostenerli sui mercati internazionali, nel quadro di una catena del valore globale. Un’India autonoma può contare sui propri punti di forza e anche contribuire alla crescita del resto del mondo”. (Inn)