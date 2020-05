Business news: gigante dei semiconduttori taiwanese Tsmc aprirà impianto in Arizona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc), il più grande produttore mondiale di chip per computer, ha confermato che investirà 12 miliardi di dollari per stabilire un impianto di produzione di chip da cinque nanometri nello stato Usa dell'Arizona. Secondo Tscm, la costruzione dell'impianto dovrebbe iniziare nel 2021 e l'avvio della produzione è previsto per il 2024. L'impianto sarà in grado di dare impiego a oltre 1.600 lavoratori. Lo stabilimento dell'Arizona sarà il secondo hub di produzione di Tsmc negli Stati Uniti dopo una fabbrica nello Stato di Washington. La società gestisce anche centri di progettazione a San Jose, in California, e Austin, in Texas. L'annuncio di Tsmc ha fatto seguito alle notizie di media stranieri che l'azienda avrebbe costruito un nuovo impianto in Arizona sotto la crescente pressione degli Stati Uniti, poiché Washington cerca di ridurre la sua dipendenza dall'Asia per la tecnologia critica in un momento di crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina nell'ambito della pandemia di Covid- 19. Citando le persone che hanno familiarità con la questione, il "Wall Street Journal" ha riferito ieri che Tsmc ha preso la decisione di portare avanti il progetto in una riunione del consiglio tenutasi martedì a Taiwan. L'iniziativa arriva mentre l'amministrazione del presidente Usa Donald Trump cerca di rilanciare lo sviluppo di nuove fabbriche di chip negli Stati Uniti a causa dei timori crescenti sulla forte dipendenza del paese da Taiwan, Cina e Corea del Sud per produrre microelettronica e altre tecnologie chiave, sottolineando che "entrambi i dipartimenti statali e commerciali sono coinvolti nei piani", scrive il giornale. (Cip)