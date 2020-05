Business news Egitto, prestiti agevolati alle strutture turistiche per salvare la stagione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prestiti agevolati con tassi di interesse del 5 per cento senza garanzie: è questa la ricetta del ministero delle Finanze dell’Egitto, Mohamed Maait, per evitare il collasso del settore turistico-alberghiero in vista della stagione estiva. Con questa iniziativa, le autorità del paese delle piramidi intendono evitare un aumento della disoccupazione in uno dei comparti più importanti dell’economia nazionale. Il ministero delle Finanze farà da garante vincolando 3 miliardi di sterline (circa 191 milioni di dollari) alla Banca centrale. Gli hotel egiziani potranno aprire solo con una capacità del 25 per cento in occasione dell'Eid al Fitr, festa di chiusura del mese sacro di Ramadan. Finora il governo sta discutendo solamente la ripresa del turismo interno, mentre fonti stampa parlano di una ripresa dei collegamenti internazionali entro metà maggio. L’Autorità per l'aviazione civile egiziana ha consentito finora in via eccezionale solo voli per rimpatriare i turisti bloccati nel paese prima della sospensione del traffico aereo. I velivoli, in teoria, possono atterrare negli aeroporti egiziani solo per fare rifornimento, senza pernottamenti e senza alcuno sbarco di passeggeri e membri dell’equipaggio. (Cae)