Business news Tunisia-Italia, nuove misure per le garanzie di esportazione

La Compagnia tunisina per l'assicurazione del commercio estero, Countace, ha adottato delle misure speciali volte a fornire la copertura assicurativa dei crediti all'esportazione in Italia e in Spagna durante la pandemia di coronavirus. In particolare, secondo quanto riferito dalla Camera di commercio e dell'industria tunisino-italiana (Ctici), le società stabilite in Tunisia e che intrattengono rapporti commerciali con l'Italia e la Spagna dovranno ora presentare, oltre ai normali documenti, una lettera firmata dai partner stranieri che dichiara il mantenimento o la ripresa delle attività e l'interesse a mantenere i rapporti commerciali nel paese nordafricano. Per i nuovi ordini ed esportazioni sarà inoltre necessario presentare, oltre alla normale documentazione, anche una lettera della società partner italiana o spagnola che si impegna a ricevere la merce; qualsiasi documento attestante la spedizione della merce.