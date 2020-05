Business News: Somalia, lancio gara d’appalto per assegnazione licenze petrolifere previsto per il 4 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lancio della prima gara di appalto per l’assegnazione delle licenze petrolifere in Somalia è prevista per il prossimo 4 agosto. È quanto annunciato dal ministro del Petrolio e delle risorse minerarie, Abdirashid Mohamed Ahmed, in un webinar organizzato dalla società di consulenza britannica Ihs Markit. La gara, i cui termini scadranno il 12 marzo 2021, riguarderà i blocchi 152, 153, 164, 165, 177, 178 e 204, tutti situati sulle coste dell’Oceano Indiano. Le procedure di preparazione della gara, ha affermato il ministro, si stanno svolgendo in “circostanze difficili che stanno avendo un impatto negativo sull'umanità e sull'economia globale”, per questo il governo di Mogadiscio vede nei ricavi del settore degli idrocarburi un possibile catalizzatore per l'economia affinché diventi dinamica e autosufficiente. Il ministro ha poi precisato che la legge che regolamenta il settore petrolifero, approvata lo scorso anno dal parlamento e in vigore da febbraio, stabilisce le modalità di distribuzione degli introiti degli idrocarburi tra il governo federale, gli stati confederati e le comunità locali. “La legge fornisce il quadro legale per attirare interesse per la gara di appalto 2020. Le opportunità sono enormi. La Somalia potrebbe diventare uno dei mercati più significativi nell'offshore dell'Africa orientale, richiamando l'interesse delle major del petrolio e del gas”, ha affermato il ministro, garantendo inoltre che il processo di aggiudicazione delle offerte sarebbe stato condotto in modo “trasparente ed equo per tutti”. (Res)