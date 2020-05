Commercio: con lutto al braccio al Pantheon protestano i ristoratori romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lutto al braccio e casacca da chef. Così i ristoratori romani hanno protestato oggi a Roma, al Pantheon, contro le mancate regole certe in vista della riapertura. Ad aprire la protesta le note de "Il silenzio". "Io sono una imprenditrice - dice una manifestante - alla quale oggi è stata tolta la certezza del futuro. Tu governo, tu Stato che cosa hai fatto realmente per noi? Dove ci stai portando? Verso la strada certa del fallimento, perché oggi riaprire sarebbe solo un tristissimo e amaro fallimento per tutti". "Siamo a sabato - prosegue un altro - a due giorni dalla ipotetica apertura senza un protocollo e dati certi". (Rer)