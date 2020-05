Business news: Cina, Tencent registra crescita ricavi del 26 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese di Internet Tencent ha registrato una crescita dei ricavi del 26 per cento su base annua nel primo trimestre, accumulando oltre 108 miliardi di yuan (circa 15,2 miliardi di dollari). Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese che cita il bilancio della società. L'utile netto è aumentato del 29 per cento su base annua per raggiungere oltre 27 miliardi di yuan (3,8 miliardi di dollari) nel periodo. I servizi di social network dell'azienda contribuiscono per gran parte alle entrate. Gli utenti attivi mensili della popolare piattaforma di social media Tencent WeChat, sono saliti a oltre 1,2 miliardi. Anche i servizi di video e streaming hanno visto una forte crescita, con gli abbonamenti Tencent Video che hanno raggiunto i 112 milioni. (Cip)