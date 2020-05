Business news: Giappone, Rakuten ritarda lancio servizi 5G a causa del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda giapponese di commercio elettronico Rakuten ha dichiarato che il lancio dei suoi servizi 5G, previsto per giugno, è stato ritardato di almeno tre mesi a causa dell'impatto della pandemia di Covid-19 sulle catene di approvvigionamento. Rakuten ha lanciato i servizi di rete wireless commerciale in aprile nel tentativo di conquistare nuove quote di mercato e indirizzare il traffico verso i servizi finanziari e di commercio online dell'azienda. Ieri, la compagnia ha riportato crescenti perdite operative nel settore della telefonia mobile. L'amministratore delegato della compagnia, Hiroshi Mikitani, ha affermato che il settore della telefonia mobile ha ridotto i costi di costruzione della propria rete utilizzando software basato su cloud anziché sull'hardware. (Cip)