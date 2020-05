Business news: Siria, dimissioni ai vertici della compagnia telefonica Mtn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia siriana di telefonia mobile Mtn ha annunciato le dimissioni del proprio amministratore delegato Muhammad Baashir al Munajjad e di altri due membri del consiglio di amministrazione. Lo riferisce il portale d'informazione vicino all'opposizione siriana "Enab Baladi". Le dimissioni - motivate con ragioni private non meglio specificate - arrivano a pochi giorni dalla richiesta da parte dell'Autorità per le telecomunicazioni siriana a Mtn e alla concorrente Syriatel di pagare ingenti somme di tasse arretrate. Munajjad è diventato amministratore delegato di Mtn a marzo, mentre ha servito nel governo siriano come ministro dei Trasporti tra il 2001 e il 204 e delle Telecomunicazioni tra il 2004 e il 2006. Mtn, fondata nel 2001, ha riconosciuto la scorsa settimana la legittimità delle richieste di pagamento dell'Autorità per le telecomunicazioni, accettando di versare il denaro richiesto. Quanto alla concorrente Syriatel, questa è proprietà di Rami Makhlouf, cugino del presidente Assad che prima dello scoppio della guerra controllava il 60 per cento dell’economia del paese. Makhlouf è al centro di una polemica per la richiesta da parte del fisco di Damasco di saldare debiti per oltre 300 milioni di euro. L'imprenditore ha risposto con un video sulla propria pagina Facebook, negando qualsivoglia accusa di evasione fiscale e ricordando al cugino presidente il sostegno finanziario prestato dalle compagnie di Makhlouf in nove anni di conflitto in Siria. Ma intanto due manager della Syriatel sono già stati arrestati e sul web si rincorrono voci di una fuga dell’uomo d’affari all’estero. L'autorità siriana per la regolamentazione di poste e telecomunicazioni, da parte sua, ha emesso uno scarno comunicato in cui risponde indirettamente al messaggio di Makhlouf. Nella nota diffusa dall’agenzia di stampa ufficiale “Sana” si legge che "le somme chieste alle compagnie di telefonia mobile sono dovute allo Stato sulla base di documenti chiari e preesistenti" e rappresentano un debito nei confronti dello Stato che quest'ultimo sta provvedendo a richiedere in piena legalità. Sia come sia, il caso Makhlouf ha portato alla luce uno scontro di potere in atto per guidare il grande business della ricostruzione post-conflitto. (Res)