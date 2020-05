© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa da palazzo Chigi, ha chiarito che sulla manifestazione del 2 giugno indetta dal centrodestra "per carità...Siamo in situazione di distanziamento ma cercheremo di assicurare anche lo svolgimento di manifestazioni statiche con distanziamento. Non mi permetto di sindacare le loro iniziative". (Rin)