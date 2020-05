Business news: fonti stampa, Cina potrebbe rinegoziare accordo di "Fase uno" con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina potrebbe rinegoziare il suo accordo di "Fase uno" con gli Stati Uniti. È quanto riferisce il quotidiano cinese "Global Times", che cita fonti vicine al governo di Pechino. Secondo il quotidiano, le fonti vicine ai colloqui commerciali suggeriscono che i funzionari cinesi aprono alla possibilità di invalidare l'accordo attualmente in vigore e di negoziarne uno nuovo per favorire gli interessi della Repubblica Popolare. L'accordo di "Fase uno" è stato firmato lo scorso 15 gennaio a Washington dal vicepremier cinese Liu He e dai rappresentanti del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Nell'intesa, Pechino ha accettato di raddoppiare le sue importazioni di prodotti agricoli statunitensi nell'arco di due anni in cambio del blocco dei nuovi dazi sulle merci cinesi che Washington aveva pianificato per il 15 dicembre 2019. Nel 2017 la Repubblica Popolare ha importato prodotti agricoli Usa per un totale di 24 miliardi di dollari; l'accordo annunciato dai negoziatori dei due paesi prevede l'aumento di tale segmento delle importazioni cinesi sino a 40 miliardi di dollari e l'espansione delle importazioni complessive dagli Usa a 200 miliardi di dollari entro due anni. (Cip)