Fase 2: Conte, titoli "patriottici"? Ora obiettivo principale e Recovery fund

- In merito all'ipotesi di emissione di titoli "patriottici" a lunga scadenza per rilanciare l'economia proposta dall'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in risposta alla domanda di "Agenzia Nova" ha detto che sulla sua scrivania ci sono "varie ipotesi per creare maggiori risorse per far correre l'economia". Il premier, nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto ripartenza da palazzo Chigi ha ammesso di conoscere "questo progetto" e di "non escludere nulla". Ma adesso, ha aggiunto, "il primo pensiero è quello del Piano europeo per gli strumenti finanziari". Conte ha affermato: "Dobbiamo lavorare lì e fare in modo che, in particolare, il Recovery fund sia di dimensioni consistenti, sia sganciato dai criteri tradizionali di coesione e via discorrendo, sia anche alla portata di mano e che possa anticipare le disponibilità finanziarie che ci servono e, da ultimo, che abbia una cospicua parte di doni, di attribuzioni a fondo perduto, piuttosto che dare maggior rilievo ai finanziamenti". E' questo "l'obiettivo principale - ha ribadito Conte -. Per il resto sono consapevole che in Italia c'è un grande risparmio privato e sicuramente questa è una delle ragioni di forza del nostro Paese".(Rin)