Business news: in Cina numero passeggeri ad aprile in calo del 68,5 su base annuale

- Il numero di passeggeri sulle linee aeree in Cina è sceso del 68,5 per cento ad aprile rispetto all'anno scorso. Lo ha reso noto l'Amministrazione dell'aviazione civile cinese (Caac). "I passeggeri sono ammontati a 16,72 milioni in aprile", ha spiegato Xiong Jie, portavoce della Caac, in a una conferenza stampa online. Il dato è comunque inferiore rispetto al calo del 71,7 per cento rispetto all'anno precedente, quando i passeggeri erano stati 15,13 milioni. Il settore turistico della Cina ha mostrato incoraggianti segnali di ripresa durante le vacanze del primo maggio, con 115 milioni di viaggi effettuati, molti dei quali in auto. Secondo la società di analisi Cirium, negli ultimi due mesi il settore è tornato a crescere di oltre il 30 per cento. (Cip)