Business news: Nissan riduce capacità produttiva del 20 per cento, chiude stabilimento in Spagna

- L’alleanza franco-giapponese dei costruttori di automobili Nissan Motor, Renault e Mitsubishi Motors si prepara ad un drastico rimpasto delle proprie operazioni a causa della pandemia di coronavirus. Lo scrive il quotidiano “Nikkei”, secondo cui le misure includono una riduzione della capacità produttiva di Nissan nell’ordine del 20 per cento entro marzo 2023. L’alleanza, impegnata in uno scontro di potere sin dall’arresto del suo ex presidente Carlos Ghosn a Tokyo, nel novembre 2018, intende anche riprogrammare la produzione per fare un uso più efficiente della capacità disponibile. La decisione definitiva in merito ad un nuovo business plan a medio termine – il primo dall’arresto di Ghosn – dovrebbe giungere entro la fine di maggio. Il piano prevederebbe la chiusura di uno stabilimento per l’assemblaggio di automobili attualmente operato da Nissan a Barcellona, in Spagna; lo stabilimento produce veicoli commerciali per il mercato europeo, ed opera al 30 per cento della sua capacità complessiva, ben al di sotto della soglia di profittabilità minima. Lo scorso anno Nissan ha prodotto 55mila veicoli in Spagna, pari a circa il 10 per cento del suo output europeo; la produzione attualmente localizzata a Barcellona verrà trasferita presso gli stabilimenti Renult in Francia e altrove. (Git)