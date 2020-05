Business news: Cina, sistema navigazione BeiDou sarà completato a giugno con lancio ultimo satellite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina prevede di completare il proprio sistema satellitare di navigazione BeiDou (Bds) con il lancio del suo ultimo satellite a giugno. Lo ha dichiarato Ran Chengqi, direttore dell'Ufficio di navigazione satellitare cinese, in un'intervista con l'emittente televisiva di stato "Cctv". "Il sistema Bds-3 prevede di avere 30 satelliti: 29 sono ora in orbita e il sistema verrà completato a giugno con il lancio dell'ultimo satellite", ha affermato Ran. "Sia il razzo satellite che il vettore sono stati inviati al sito di lancio e sono in corso i preparativi per il prossimo lancio", ha aggiunto. Gli scienziati cinesi hanno iniziato a costruire il sistema Bds-3 nel 2009. Rispetto al sistema Bds-2, le tecnologie del sistema Bds-3 sono state notevolmente migliorate. Il Bds offrirà ai suoi utenti servizi incluso il posizionamento ad alta precisione. (Cip)