Fase 2: Regione Lazio, dai negozi ai parrucchieri, lunedì riaprono le attività

- Dal commercio al dettaglio, compresi centri commerciali e outlet, a quello su aree pubbliche, mercati, posteggi fuori mercato e chioschi, passando per le attività di servizi della persona, come parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing. Sono alcune delle attività economiche, produttive e sociali che riapriranno da lunedì 18 maggio 2020, come previsto dall'ordinanza della Regione Lazio contenente "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019". Nel provvedimento si legge che "a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali: commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet; commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi); attività artigianali; servizi di somministrazione di alimenti e bevande; attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore; agenzie di viaggio". (segue) (Rer)