Fase 2: Regione Lazio, dai negozi ai parrucchieri, lunedì riaprono le attività (2)

- Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive elaborate dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio. "A decorrere da 18 maggio 2020 - si legge nell'ordinanza della Regione Lazio - sono inoltre consentiti: lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione". Inoltre, sono consentite le "attività nautica di diporto; il pilotaggio di aerei ultraleggeri; attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea); attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori". L’ordinanza consente anche "l’apicultura; la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica". (segue) (Rer)