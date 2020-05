Fase 2: Regione Lazio, dai negozi ai parrucchieri, lunedì riaprono le attività (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto previsto dall'ordinanza della Regione Lazio, a decorrere dal 18 maggio 2020 è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, "l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura". Le attività consentite riguardano anche i parchi divertimento e i parchi tematici. "Allo scopo di assicurare - si legge ancora nel provvedimento - la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto". La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione. (Rer)