Fase 2: Lombardia, alla firma di Fontana ordinanza per riaperture attività commerciali e funzioni religiose

- "Regione Lombardia ha deciso di riaprire musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e molte altre attività commerciali. Via libera anche alle funzioni religiose". Lo stabilisce l'ordinanza alla firma del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che verrà emanata dopo l'entrata in vigore dopo il Dpcm. "Palestre e piscine - si legge nella Nota - saranno riaperte il 25 maggio. Sarà obbligatoria la misurazione della febbre per i clienti dei ristoranti. Per il resto, in linea di massima, si seguiranno le indicazioni previste dalle linee guida delle Regioni e indicate già ieri al Governo". Il documento regionale avrà effetto da lunedì 18 a domenica 31 maggio. "Su tutto il territorio regionale - si legge nella Nota della Regione - permane poi l'obbligo di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all'aperto. Così come restano in vigore le disposizioni previste nella precedente ordinanza in tema di organizzazione del lavoro". "Da lunedì - spiega il presidente Attilio Fontana - compiremo un altro importante passo avanti verso la nuova normalità. Sono certo che i lombardi sapranno agire responsabilmente e nel rispetto delle regole". (Com)