- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, sottolinea che "da lunedì in poi servirà ancora più responsabilità da parte di tutti: distanziamento, uso della mascherina, rispetto dei protocolli di sicurezza in tutte le attività lavorative e commerciali. Comincia la sfida più difficile", conclude l'esponente dell'esecutivo su Twitter, "ognuno di noi prenda per mano il Paese e ripartiamo". (Rin)