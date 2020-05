Fase 2: Conte, anno fiscale bianco creerebbe ammanco in casse Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A me piacerebbe non un anno bianco fiscale, ma due o tre. Ma questo vuol dire creare un gravo ammanco nelle casse dello Stato". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa da palazzo Chigi sul decreto relativo alle riaperture delle attività commerciali da lunedì. "Ma le agevolazioni e gli sconti li abbiamo già introdotti ed anche in modo massiccio", ha aggiunto. (Rin)