Business news: India, la casa automobilistica Maruti Suzuki riprende l’attività

- Maruti Suzuki India (Msi), la più grande casa automobilistica nel paese, ha ripreso l’attività nello stabilimento di Manesar, nello Stato dell’Haryana, dopo un’interruzione di 40 giorni dovuta all’epidemia di coronavirus e alle conseguenti misure di contenimento. Lo ha comunicato l’azienda, precisando di aver avuto l’autorizzazione dal governo statale lo scorso 22 aprile, ma di non aver potuto riprendere le operazioni finora per mancanza di continuità tra produzione e vendita. Nelle fabbrica è previsto un intervallo di un’ora tra un turno e l’altro per la sanificazione degli spazi comuni. Gli uffici sono aperti con non più della metà del personale e con orari ridotti. Sono state definite procedure standard per i rapporti con i concessionari ed è stato creato un comitato di dirigenti per sovrintendere al piano d’azione. Anche altre compagnie del settore sono tornate operative dopo l’allentamento del lockdown: Hyundai Motor India, Toyota Kirloskar Motor India, Hero MotoCorp, Royal Enfield, Tvs Motor e Mercedes Benz. (Inn)