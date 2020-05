Business news: 15 maggio webinair per aziende italiane che intendono partecipare a Fiera Export di Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 15 maggio alle ore 10 si terrà un webinar informativo organizzato dalla Fondazione Italia Cina, dalla Camera di Commercio Italo Cinese e dall'Associazione italiana commercio estero (Aice) per la partecipazione collettiva di aziende italiane alla terza edizione della China International Import Expo (Ciie) di Shanghai, in programma dal 5 al 10 novembre 2020. Secondo una nota pubblicata dalla Fondazione Italia Cina sul proprio sito web, il webinair servirà per illustrare alle aziende italiane le opportunità derivanti dalla partecipazione all'evento di Shanghai e rispondere a eventuali domande. Sarà presentata l'esperienza di collaborazione con l'Industrial and Commercial Bank of China (Icbc), anche attraverso testimonianze di aziende e imprenditori che hanno partecipato alla passata edizione. Dopo il successo delle prime due edizioni, si terrà anche quest'anno la Ciie, la prima fiera in Cina dedicata esclusivamente all'importazione di prodotti e servizi che incentiva la presenza di espositori stranieri. Dal 5 al 10 novembre prossimi, la manifestazione ospiterà le aziende straniere interessate a presentare i loro prodotti e servizi in Cina. Le autorità cinesi stanno investendo molto sull'organizzazione di questa edizione come forte segnale di ripresa delle attività e dei consumi in Cina, e come tentativo di uscita dalla grave emergenza sanitaria globale. Obiettivo dell'iniziativa, promossa dal ministero del Commercio cinese e dalla municipalità di Shanghai, è quello di fornire nuove occasioni di business a paesi e regioni di tutto il mondo, rafforzare la cooperazione e promuovere lo sviluppo dell'economia globale. (Res)