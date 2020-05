Business news: Cofco, Cina accelererà l'acquisto di prodotti agricoli dagli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina accelererà gli acquisti di prodotti agricoli dagli Stati Uniti e attuerà pienamente l'accordo commerciale di "Fase uno" con Washington. Lo ha dichiarato in conferenza stampa Zhang Hua, vicedirettore generale di China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (Cofco), la più grande azienda statale cinese nel settore agroalimentare. "La Cina continuerà ad attuare l'accordo commerciale e ci sono molte probabilità il paese accelererà gli acquisti", ha dichiarato Zhang. I semi di soia sono stati i principali prodotti agricoli statunitensi importati in Cina nel 2017, con carichi per un valore di 12 miliardi di dollari. Gli operatori del settore si aspettano inoltre che Pechino continui ad acquistare grandi volumi di semi oleosi. La Repubblica popolare si è impegnata ad acquistare ulteriori prodotti agricoli statunitensi per un valore di 32 miliardi di dollari in due anni, al di sopra delle previsioni del 2017, nell'ambito dell'accordo commerciale di "Fase uno" firmato a gennaio con gli Stati Uniti. (Cip)