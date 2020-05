Business news: Cina, investimenti diretti esteri in aumento dell'11,8 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti esteri diretti (Ide) della Cina sono aumentati ad aprile dell'11,8 per cento su base annua a 70,4 miliardi di yuan (9,9 miliardi di dollari), secondo quanto reso noto dal ministero del Commercio. Il paese ha lanciato una serie di politiche per proteggere gli investitori stranieri che hanno favorito la crescita degli Ide, ha spiegato il ministero. Da gennaio ad aprile, gli Ide sono ammontati a 286,6 miliardi di yuan (40,4 miliardi di dollari), in calo del 6,1 per cento su base annua. Nel periodo in esame, l'afflusso alle industrie high-tech è aumentato del 2,7 per cento, con i servizi di informazione e commercio elettronico rispettivamente del 46,9 e del 73,8 per cento. Nel frattempo, gli investimenti dai paesi dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) sono aumentati del 13 per cento, mentre quelli dai paesi lungo la Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri) sono aumentati del 7,9 per cento. Il ministero si è impegnato a migliorare ulteriormente l'ambiente imprenditoriale per rafforzare la fiducia degli investitori stranieri nello sviluppo economico a lungo termine della Cina. (Cip)