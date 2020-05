Business news: Cina, annullato il China International Big Data Industry Expo 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento China International Big Data Industry Expo 2020 è stato annullato a causa della pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato il comitato organizzatore. La manifestazione si sarebbe dovuta tenere dal 26 al 29 maggio a Guiyang, capitale della provincia sud-occidentale cinese di Guizhou. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", il comitato ha affermato che alcune attività regionali sullo sviluppo del settore dei big data in Cina si terranno nella seconda metà di quest'anno. Dal 2015 la fiera del settore dei big data, prima del suo genere in Cina, si è tenuta a Guiyang cinque volte. L'anno scorso, la fiera ha attratto oltre 448 imprese da 59 paesi e regioni del mondo. Come prima zona pilota per i big data del paese, Guiyang ha attirato grandi aziende tra cui Apple, Qualcomm, Huawei, Tencent, Alibaba e Foxconn per creare centri big data e sedi regionali. (Cip)