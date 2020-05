© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa da palazzo Chigi, ha chiarito "di essere consapevole che il decreto Rilancio non sarà la soluzione di tutti i problemi economici. Ma stiamo dando una mano a chi deve ripartire". Con la manovra "gettiamo un ponte per contenere l'impatto di questa crisi anche con misure importanti per costruire il nostro futuro", ha aggiunto. (Rin)