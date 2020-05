Fase 2: le linee guida della Regione Lazio per i centri commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprono i centri commerciali ma con regole ben precise in tema di sicurezza sanitaria. Nelle linee guida stilate dalla Regione Lazio in vista della riapertura, lunedì 18 maggio, ecco alcuni comportamenti che clienti e commercianti sono tenuti ad osservare. "Nei parcheggi devono essere segnalati percorsi e varchi dedicati di ingresso e di uscita al centro commerciale, con relativa segnaletica orizzontale e verticale. I varchi di accesso - spiega il documento - agli spazi commerciali devono essere organizzati in modo da garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita, assicurando sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche con eventuale riduzione delle porte di accesso utilizzabili, per consentire il controllo da parte del personale della sicurezza su ciascuna porta. Ciò non deve determinare, in ogni caso, assembramenti. In caso di code in ingresso, in prossimità dei varchi di accesso devono essere organizzati percorsi obbligati con segnaletica a pavimento, per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Ogni centro commerciale deve regolare l’afflusso in modo da evitare assembramento e garantire sempre la distanza interpersonale di almeno un metro all’interno del centro commerciale, anche attraverso sistemi di conteggio degli ingressi e delle uscite". (segue) (Com)