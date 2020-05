Fase 2: le linee guida della Regione Lazio per negozi di abbigliamento e scarpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali, igienizzare gli stessi almeno due volte al giorno, misurare la temperatura ai clienti prima del loro ingresso e, dove possibile, prevedere delle barriere in plexiglas. Queste alcune delle misure contenute nelle linee guida stilate dalla Regione Lazio, in vista della riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative e dedicate agli esercizi commerciali di abbigliamento e calzature. "Gestore e addetti - si legge nel documento - devono indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, dove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro. I lavoratori devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandato un lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti. Dovrà essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l’igienizzazione delle mani (preferibilmente dispenser a induzione automatica). Detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, in particolare all’ingresso del negozio, presso i camerini, in prossimità della cassa". (segue) (Rer)