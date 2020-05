Fase 2: le linee guida della Regione Lazio per negozi di abbigliamento e scarpe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovranno essere disponibili, per i clienti che lo richiedano, "guanti monouso", si legge nelle linee guida stilate dalla Regione Lazio, in vista della riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative e dedicate agli esercizi commerciali di abbigliamento e calzature. "Il gestore assicura l’igienizzazione almeno due volte al giorno - prosegue il documento - e la sanificazione quotidiana dei locali, degli ambienti, delle postazioni e strumenti di lavoro, tastiere, mouse, touch screen, dei camerini e degli oggetti che vengono a contatto con i clienti, ove possibile con prodotti usa e getta. Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C. I clienti devono usare le mascherine all’interno dei negozi e devono igienizzare le mani attraverso i dispenser disponibili in negozio, in particolare appena entrano e prima di provare i capi. Il personale deve raccomandare ai clienti, anche mediante esposizione di cartellonistica all’ingresso, di non permanere nel negozio più del tempo necessario alla scelta e all’acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti". (segue) (Rer)