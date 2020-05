Fase 2: le linee guida della Regione Lazio per negozi di abbigliamento e scarpe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualora non sia possibile, "i clienti devono usare i guanti per scegliere in autonomia i prodotti. Dove possibile - conclude infine il documento della Regione Lazio - devono essere indicati percorsi differenziati in ingresso e in uscita e occorre regolare l’afflusso alla cassa e ai camerini anche mediante segnaletica a terra in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Si consiglia, se possibile, la predisposizione di barriere fisiche, come barriere in plexiglas, nelle zone dove vi è una maggiore interazione con il pubblico. L’afflusso di clienti dovrà essere sempre contingentato in modo da garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. I clienti dovranno attendere il proprio turno di ingresso fuori dal negozio, rispettando il distanziamento interpersonale. Si consiglia di prediligere l’utilizzo di un personal shopper per i clienti, mediante la prenotazione online o telefonica, anche per distribuire l’afflusso dei clienti negli orari di minor affollamento". (Rer)